أحمد سعد يقدم 10 أغاني في مسلسل "البرنس"

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كشف النجم احمد سعد كواليس تعاونه مع النجم محمد رمضان بعدد من الأغنيات داخل مسلسله الدرامي الجديد "البرنس" والذي طرحت واحدة منهم اليوم عبر قناته الشخصية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتحمل اسم "مين يلومنا".



وتحدث أحمد سعد عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في مسلسل"البرنس" أن البداية جاءت عندما استمع محمد رمضان لإحدى الأغنيات الجديد الخاصة بي وابدى اعجابه بها ثم عرضها على المخرج محمد سامي والذي ابدى اعجابه بها هو الآخر.



واضاف ان المخرج محمد سامي قام يالاتصال به من اجل ضم الأغنية إلى المسلسل بالرغم من أنهم كانوا استقروا على تترات المسلسل.



وتابع ان الإنفاق في البداية كان على اغنية واحدة فقط ولكن الامر انتهى بتسجيل ١٠ اغنيات اثنان منهم لتتر البداية والنهاية ٨ اغنيات سيتم عرضهم خلال احداث المسلسل.



وأشار الى ان اغنية "مين يلومنا" التي طرحت اليوم هي اغنية دعائية للمسلسل وليست من تترات العمل.



واوضح أن اغنية تتر النهاية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة" من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري، وصولو اورج محمود شاهن، وناي محمد عاطف، وقانون عمرو الصواف، جيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار علي التركي.



واستكمل ان أغنية تتر البداية تحمل اسم "العشم" وهي من كلمات عادل السيد، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، مشيرا الى ان باقي الاغنيات التي تعرض خلاص احداث المسلسل من كلمات وألحان هيثم نبيل.



يذكر أن مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبدالرحمن أبوزهرة، ريم سامي، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، روجينا، وإدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.

