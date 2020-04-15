معلول ضيف برنامج "حوار خاص" على قناة الأهلي مساء الجُمعة





يحل النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ضيفا على شاشة قناة الأهلي في حوار خاص مع أسامة حسني، وذلك في تمام الحادية عشر من مساء الجمعة.





يتحدث معلول عن مشواره المتميز مع الأهلي، وسر ارتباطه القوى بالجماهير، وأحلامه في الفترة القادمة، ويكشف العديد من الأسرار والحكايات.





ويتطرق الحوار إلى المنافسة على دوري أبطال افريقيا وتألق الأهلي هذا الموسم، وتحقيق العديد من الأرقام القياسية، ويستعيد أسرار النسخة الماضية من بطولة الدوري وتألقه اللافت في المباريات الحاسمة وعلاقته بزملائه داخل الفريق.





ويتحدث النجم التونسي عن حكايته مع هدف ابوتريكة الشهير في مرمى الصفاقسي 2006، ومن صاحب الفضل في إكتشافه، ومثله الأعلى في بداية المشوار، و لم اذا رفض عروض الاحتراف الخليجية، وسر تمسكه بالبقاء داخل القلعة الحمراء.





كما تشهد الحلقة العديد من المفاجآت والتقارير الخاصة مع كبار النجوم الذين كشفوا الكثير من الأسرار عن معلول.



