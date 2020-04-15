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رئيس البرازيل سيقيل وزير الصحة بسبب خلاف حول الحجر الصحي وكورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:49 م
وزير الصحة البرازيلي لويس هنريك مانديتا
وزير الصحة البرازيلي لويس هنريك مانديتا
وكالات
قال وزير الصحة البرازيلي، لويس هنريك مانديتا، إن الرئيس جايير بولسونارو سيقيله من منصبه على الأرجح، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت مصادر مطلعة، بأن هذه الإقالة قد تثير احتمال حدوث اضطراب في عمل الوزارة، في خضم التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، فقد أخبر مانديتا مساعديه مساء الثلاثاء، أنه يخطط للبقاء في العمل حتى يختار بولسونارو بديله.

ووجه بولسونارو اتهامات غير مباشرة لمانديتا أشار فيها إلى أن "بعض الناس يريدون مني أن أصمت وأتبع البروتوكولات، كم مرة لا يتبع الطبيب البروتوكول؟ دعونا نواجه الفيروس بالواقع. إنها الحياة، سنموت جميعا يوما ما".

وجاءت انتقادات بولسونارو بعد يوم من تسليط وزير الصحة على أهمية العزل كوسيلة لمكافحة كورونا الذي أصاب 3990 شخصا في البرازيل وتسبب بوفاة 114 شخصا، وفقا للأرقام الرسمية.

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