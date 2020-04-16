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شاهد.. أول لقطات من داخل عمارة الخلية الإرهابية بالأميرية

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:29 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
كـسـاب أحـمـد
عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E"، أولى اللقطات من داخل عمارة الخلية الإرهابية، كما استعرضت شهادة الجيران بمنطقة الأميرية، وبالتحديد المنطقة المحيطة لمسرح الأحداث.

وقال أحد الأهالى المقيمين بجانب العمارة السكنية: "فوجئنا بهؤلاء الإرهابين وهم ينطلقون داخل العمارة، وقالوا محدش ليه دعوة من الأهالي وكلامنا مع الحكومة، ثم سمعنا أصداء طلقات الرصاص".

وذكر أن العمارة مبنية منذ أيام الثورة، مضيفًا: "هؤلاء الإرهابيين لم أراهم من قبل".

تفاصيل إحباط العملية الإرهابية
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، مقتل سبعة "عناصر إرهابية" في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن "استشهاد" المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".

وزير الداخلية يزور المصابين
وزار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة. 

واطمأن وزير الداخلية، على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيدًا ببطولة رجال الشرطة في التصدي للإرهاب الأسود، ومثمنًا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابي ومصرع 7 من تلك العناصر. 

ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابًا يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

انتصار السيسي تعزي أسرة الشهيد
وأجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا، بالسيدة وفاء محمد مهنى والدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، وذلك لتقديم واجب العزاء في استشهاد نجلها، الذي لقي ربه أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لأحد الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية.

ومن الجدير بالذكر، أن والدة الشهيد تلقت مكالمة تعزية السيدة انتصار السيسي أثناء تواجدها بالبحيرة مسقط رأس عائلة الشهيد.


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