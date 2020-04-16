جوارديولا يحدد بديل أجويرو





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي موسى ديمبيلي نجم وهداف أوليمبيك ليون الفرنسي جذب إهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية بأن النجم الفرنسي قد يكون بديلاً للنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي قد ينتهي مشواره مع السيتيزنز في الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديمبيلي البالغ من العمر 23 عامًا سبق له اللعب مع كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي وفولهام الإنجليزي ولكنه تألقه الأكبر كان مع سيلتيك الأسكتلندي.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليون تعاقد معه في أغسطس 2018 مقابل مبلغ 22 مليون يورو وأنه منذ ذلك الوقت شارك مع الفريق في 88 مباراة وسجل 42 هدف وصنع 13 هدف.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النجم الفرنسي الذي ينتمي لأصةل مالية إرتبط لفترة طويلة بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الجار اللدود لمانشستر سيتي ولكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.