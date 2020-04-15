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مسلسلات رمضان الخليجية 2020 بالاسماء ومواعيد العرض والاعادة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:59 م
مسلسلات رمضان الخليجية
مسلسلات رمضان الخليجية
مسلسلات رمضان الخليجية 2020 بالاسماء ومواعيد العرض والاعادة

مسلسلات رمضان الخليجية، مع اقترب موعد شهر رمضان يزداد البحث عن أسماء مسلسلات رمضان الخليجية 2020 المقرر أن يبدأ عرضها خلال ايام قليلة من الآن، ودائما ما تحقق المسلسلات الخليجية نسبة مشاهدة عالية ونجاحا باهرا، وتقوم عدد من القنوات الفضائية بعرض تلك المسلسلات الخليجية، ولعل من ابرز تلك القنوات شبكة قنوات روتانا وام بي سي.


مسلسلات رمضان الخليجية

ومن خلال هذا المقال سنرصد لكم ملخص مسلسلات رمضان الخليجية 2020 كلا على حدة، ومن أبرز تلك المسلسلات:”أم هارون للنجمة حياة الفهد، جنة هلي للفنانة سعاد عبد الله، مسلسل هي وبناتها، مسلسل ضرب الرمل،……”، وقريبا سيتم الاعلان عن مواعيد العرض والاعادة الخاصة بكل مسلسل مع اقتراب حلول موعد شهر رمضان المبارك.

مسلسل أم هارون
تدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في الخليج خلال فترة زمنية محددة، وهو مسلسل يتناول حقبة تاريخية تجعله يقتحم مناطق جديدة في التاريخ الخليج.

مسلسل جنة هلي
يدور المسلسل في سياق اجتماعي، حيث يتناول العلاقات الاجتماعية بين البشر، وبالتالي فهو قريب جدا من الواقع.

مسلسل هي وبناتها
تدور قصة المسلسل في اطار اجتماعي حول علاقة ام ببناتها، والاحداث تدور في السبيعينات والعصر الحالي، كما يسلط الضوء على عدد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع.

مسلسل ضرب الرمل
هو مسلسل سعودي اجتماعي، وتدور أحداثه حول التغيرات التي شهدتها المملكة مؤخرا.

مسلسل الكون في كفة
يتناول المثير من المشاكل الشائكة داخل البيت الخليجي والكويتي.

مسلسل كسرة ظهر
تدور أحداثه حول رجل أعمال ناجح يمر بعدة انتقالات في حياته، حتى يحدث له شئيا يقلب حياته رأسا على عقب.

مسلسلات رمضان الخليجية 2020 بالاسماء ومواعيد العرض والاعادة

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