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خاميس رودريجيز يجدد وجهته القادمة

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:15 ص
خاميس رودريجيز
خاميس رودريجيز
محمد الدمتناوي
أشارت بعض التقارير إلى محاولة فريق مانشستر يونايتد، اقتناص نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن خاميس رودريجز نجم منتخب كولومبيا ولاعب ريال مدريد الحالي أخبر وكيل أعماله خورخي مينديز برغبته في الانتقال للنادي الانجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى محاولة خورخي لإقناع المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير بشراء اللاعب بعقد قيمتة 40 مليون يورو.

وشارك رودريجيز بعدد قليل جدا من المباريات مع الفريق الإسباني ولم ينل استحسان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

يذكر أن العلاقة الطيبة التي تجمع كل من خورخي وكيل اللاعب وإدارة مانشستر يونايتد، ستسهل عملية المفاوضات إلى جانب رغبة اللاعب الكولومبي في الرحيل عن صفوف الملكي.

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