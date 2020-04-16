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بيومي فؤاد: مكنتش بأكل لما الأهلي يتغلب.. وطلعت لاقيت نفسي أهلاوي

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:14 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
ولاء عبد الناصر
حل الفنان بيومي فؤاد الليلة ضيف في برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2.


وأشار بيومي فؤاد أثناء استضافته مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه أهلاوي منذ الصغر، رغم أنه شقيقه الأكبر زملكاوي، ووالده حيادي بين الطرفين، معبراً عن حبه لنادي الأهلي قائلا" وأنا صغير لما الأهلي كان يتغلب كنت ماكلش طول اليوم أنا وأخويا الصغير لدرجادي إن والدتي كانت تفضل تدعي أن الأهلي يكسب".


وتابع "أن لحد دلوقتي لما الأهلي يتغلب محدش يقرب مني، ومنتقبلش أن الأهلي يتغلب لحد دلوقتي، بس بتقبل الهزار مع صحابي الزملكاوية اللي من الوسط الفني"

يشار إلى أن بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من تأليف أيمن وتارا وإخراج احمدالجندي ومن بطولة أحمد فهمي ،اكرم حسني ،بيومي فواد ،دينا محسن"ويزو"،لطفي لبيب ،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.


كما أنه يشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.


بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، ومسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

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بيومي فؤاد اوس أوس

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