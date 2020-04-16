ترامب: الولايات المتحدة اجتازت ذروة تفشي وباء كورونا

وأعلن ترامب، خلال تصريحاته، عن مؤتمر صحفي يعقده الخميس بشأن "إعادة فتح" الاقتصادى الأمريكي.

ويذكر أن قال ترامب، مساء الثلاثاء، إن إدارته وجهت بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، بعد أسبوع من تهديد بوقف المساعدات الأمريكية الممنوحة لها.









وأضاف، أن المنظمة فشلت في تقديم معلومات شفافة حول وباء "كوفيد 19".





وأوضح في كلمته أنه كان يمكن إنقاذ آلاف الأرواح لو أرسلت منظمة الصحة العالمية خبراء إلى الصين في وقت مبكر منذ بدء تفشي الفيروس.





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إخفاقات المنظمة تسببت في وفاة الآلاف، فضلا عن أنها لم تعطِ أولوية لإجراءات السلامة العامة.





وقال إن دافعي الضرائب الأمريكيين يقدمون ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا للمنظمة.





ومضى ترامب قائلا: "سنناقش الآن ما سنفعل بكل تلك الأموال التي كانت تذهب إلى منظمة الصحة العالمية".





وأكد أن إدارته تبذل قصارى جهدها لمساعدة الدول التي تعاني نقصا في الإمدادات الطبية من أجل مساندتها في مكافحة الوباء.





وتعد الولايات المتّحدة الأمريكية أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون دولار.





والأسبوع الماضي شن ترامب هجوماً حادّاً على المنظمة الأممية، إذ كتب في تغريدة على "تويتر" أنّ "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً.. من المثير للدهشة أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".





وهدّد الرئيس الأمريكي بتعليق دفع المساهمة الماليّة التي تقدمها بلاده لمنظّمة الصحّة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.





وحينها قال ترامب: "سنعلّق (دفع) الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، لكنه ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان بقوله إنّه لم يقرّر تعليق الدفع، بل يعتزم فقط دراسة هذه الإمكانية.