حسام حسن «العميد» ماكينة أهداف مصرية وتاريخ «لا يُقارن»





هوا واحد من عملاقة رؤوس الحربة في تاريخ مصر والقارة الأفريقية، هوا تاريخ سُطر في صفحات الدوري المصري الممتاز ، هوا أحد عظماء الهدافين في العالم ، هوا محطم الأرقام القياسية في كرة القدم المصرية ، هوا العميد ، الأسطورة الذهبية حسام حسن نجم الأهلي، الزمالك، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، الترسانة وبالطبع قائد الفراعنة.





ما لا تعرفه عن حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية





- الأسطورة المصرية حسام حسن حسنين من مواليد 10 أغسطس لعام 1966 بحي العزبة البحرية التابع لمنطقة حلوان جنوب القاهرة.





- العميد "كما يُلقب" متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: يارا – عمر – زينة حسام حسن.





- يعد حسام حسن الاعب المصري الأكثر تسجيلا للأهداف مع منتخب الفراعنة برصيد 83 هدف وهوا بذلك ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة وذلك بعد حذف عدد غير قليل من مباراياته من الفيفا قُدر بـ18 لقاء ودي.





- ماكينة الأهداف المصرية أختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة في كأس العالم 1990 بإيطاليا مع منتخب الفراعنة.





- حسام حسن من هدافي البطولة الأكبر في القارة السمراء " كأس الأمم الأفريقية" حيث يأتي العميد في المركز الخامس في قائمة هدافي الفراعنة في "الكان"برصيد 11 هدفا، عقب مشاركة فعالة في نسخ 1998، 2000 وكذلك عام 2006 الذي شهد تتويج المنتخب المصري بالبطولة على أرضه ووسط جماهيره.





- سجل حسام حسن 248 هدف في جميع مبارياته مع الأندية ومنتخب مصر والتي بلغت 588 مباراة بمعدل 2,3 هدف في اللقاء الواحد.





- مسيرة «العميد» مع الساحرة المستديرة





بدأت قصة حسام حسن مع كرة القدم عبر بوابة النادي الأهلي الذي قضى «العميد» بين جدرانه 12 عام منذ أن كان ناشئا حيث شارك مع الفريق الكروي الأول بالنادي في 107 مباراة سجل 41 هدف في الفترة من عام 1984 حتى 1990.





انتقل حسام حسن لفريق باوك سالونيكا اليوناني في موسم 1991/1990 في أولى رحلات القناص الاحترافية حيث لعب مع الفريق 21 مباراة سجل 6 أهداف.





وفي موسم 1992 /1991 تابع حسام حسن مسيرته في ملاعب القارة العجوز وهذه المرة خبر بوابة نادي نوشاتل زاماكس السويسري، حيث لعب معهم 11 مباراة وسجل 7 أهداف، أبرزهم على الاطلاق «السوبر هاتريك» في مرمي سلتيك الاسكتلندي في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي" حالياً، ليسطر العميد اسمه بحروف من ذهب ضمن ضمن أربعة لاعبين فقط على مر التاريخ أحرزوا أربعة أهداف في مباراة واحدة في بطولة لأندية أوروبا.





تألق حسام حسن الأوروبي مع نوشاتل زاماكس السويسري، دفع لاتسيو الإيطالي لتقديم عرضا رسمياً من أجل الحصول على خدماته إلا أن الاعب قرر العودة لمصر وتلبية رغبة ناديه الأهلي في تصرف غريب أوقف مسيرة العميد الاحترافية داخل القارة العجوز.





شارك حسام حسن بعد عودته مع الأهلي في 194 مباراة، سجل 96 هدف في الفترة من عام 1992 حتى عام 1999 حيث ساهم في حصد العديد من الألقاب مع القلعة الحمراء.





الاحتراف الخليجي كان بوابة القناص المصري في موسم 2000/1999 حيث شارك حسام حسن مع العين الإماراتي في 10 مباريات، سجل 3 أهداف ليعود بعدها إلى الأهلي الذي فاجئه بقرار الاستغناء عن خدماته هوا وشقيقه إبراهيم حسن لتبدأ رحلة التوأم مع الغريم التقليدي نادي الزمالك.





مسيرة حسام حسن مع الزمالك بدأت في موسم 2000 وانتهت في موسم 2004 حيث سجل 57 هدف خلال 110 مباراة بالقميص الأبيض الذي حصد مع العديد من الألقاب المحلية والقارية.





المصري البورسعيدي كان محطة حسام حسن في عام 2004، حيث لعب معهم حتى عام 2006 شارك في 53 مباراة وسجل 18 هدف.





الشواكيش كانت محطة العميد قبل الأخيرة مع الأندية حيث انتقل لفريق الترسانة في عام 2006 وسجل 6 أهداف في 21 لقاء، لينتقل بعدها لفريق الاتحاد السكندري في 2007 الذي شهد محطة كرة القدم الأخيرة لهداف مصر التاريخي.





- حسام حسن تاريخ «فريد» مع منتخب الفراعنة





قصة تاريخ حسام حسن مع منتخب الفراعنة بدأت في عام 1985 أمام النرويج واستمرت حتى عام 2006 حيث شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر وفاز بها المنتخب المصري الذي كان قائده "العميد" آنذاك.





شارك حسام حسن في 170 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 83 هدف أهمها على الإطلاق هدف تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 1990 في مرمي منتخب الجزائر.





منحنى صعب في مشوار حسام حسن مع الساحرة المستديرة





لم تكن مسيرة حسام حسن مع كرة القدم سهلة على الإطلاق حيث تعرض الاعب لهجوم شديد في عام 1998 من قبل العديد من الصحف والمجلات المصرية بداعي تقدمه في العمر بعد أن توقع الجميع اعتزاله نظراً لإصابتة بغضروف في الرقبة عام 1997 وعدم صلاحيته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وقتها والتي أقيمت في بوركينا فاسو.





رد حسام حسن وقتها كان من خلال ملعب البطولة التي حصدها المنتخب المصري بقيادة الراحل محمود الجوهري وكان كبير الهدافين له مفعول السحر وقتها حيث حصد لقب هداف البطولة مع منتخب الفراعنة.





رواد كرة القدم يقلدون حسام حسن عمادة لاعبي العالم





وفي يناير عام 2001 وقبل انطلاق المباراة الودية لمنتخب مصر مع المنتخب الزامبي نزل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعه عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لأرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليقلدوا حسام حسن شارة «عميد لاعبي العالم» بعد أن بلغ عدد مشاركاته الدولية (151) مباراة متخطياً الألماني لوثر ماتيوس.





آخر محطات «عميد لاعبي العالم» مع المنتخب المصري كانت في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 بمصر حيث سجل آخر أهدافه الدولية في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية في وكان قد تخطي عامه الـ39 بـ5 أشهر، ليسجل رقما قياسيا فريداً كأكبر لاعب يسجل في تاريخ تاريخ البطولة الإفريقية، كما أنه اللاعب الوحيد الذي شارك في بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمني بينهما 20 عاماً.





إنجاز عربي لامع في تاريخ «عميد لاعبي العالم»





كما يمتلك حسام حسن إنجازاً عربياً بإحرازه لقب كأس العرب لعام 1992 بسوريا بهدفه التاريخي في مرمي السعودية في نهائي المونديال العربي.





حسام حسن ألقاب جماعية وإنجازات شخصية





وبالحديث عن بطولات حسام حسن فإن السطور تتسع لكتابه الألقاب سواء مع الأندية أو منتخب مصر وإليكم التفاصيل:-





البطولات الدولية مع منتخب مصر





- كأس أمم أفريقيا في ثلاثة مناسبات أعوام: 1986, 1998, 2006.





-كأس العرب في مناسبة وحيدة موسم: 1992.





-دورة الألعاب الأفريقية موسم: 1999.





البطولات المحلية والقارية مع الأندية





- الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في 14 نسخة منها 11 لقب مع الأهلي و3 ألقاب مع الزمالك.





- كأس مصر في 5 مناسبات 4 منها مع الأهلي ومرة وحيدة مع الزمالك.





- كأس السوبر المصري مرتين مع الزمالك.





- كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس في 4 مرات مع الأهلي





- دوري أبطال أفريقيا مرتين واحدة مع الأهلي وأخرى مع الزمالك.





- كأس الأندية العربية أبطال الدوري مرة واحدة مع الأهلي.





- كأس السوبر العربي في مناسبتين مع الأهلي.





- كأس السوبر الأفروأسيوي في مناسبة وحيدة مع الأهلي.





- كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة مع الزمالك.





- دوري أبطال العرب مرتين مع الأهلي.





- الدوري الإماراتي مرة واحدة مع العين.





- السوبر المصري السعودي مرة واحدة مع الزمالك.





ألقاب العميد الفردية «حدث ولا حرج»





أحرز حسام حسن العديد من الألقاب الفردية على مدار تاريخ مشاركاته داخل الملاعب ليسجل تاريخا طويلا في كتاب كرة القدم المصرية وإليكم التفاصيل:-





-عميد لاعبي العالم في عام (2001).





- أفضل لاعب في قارة أفريقيا في آخر 50 عاماً (من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم).





- هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998 برصيد 7 أهداف.





- هداف الدوري العام المصري لموسمين مع الأهلي والزمالك.





- هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2003 مع الزمالك.





- جائزة أحسن لاعب في مصر أكثر من مرة مع الأهلي والزمالك.





- جائزة أفضل مدرب عربي عام 2010 من جريدة الهداف الليبية.





- جائزة الملكية الأفريقية من الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا.





- الهداف التاريخي للنادي الأهلي المصري.





- الهداف التاريخي لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية في القارة السمراء برصيد 83 هدف.





- يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل هداف دولي بعد الإيرانى علي دائي والمجري فيرينك بوشكاش.





- اختارته شبكة «يوروسبورت» باللغة الفرنسية ليكون اللاعب المصري الوحيد في قائمة أفضل 20 لاعبًا في تاريخ الكرة الأفريقية.





الروح تُسيطر على مسيرة حسام حسن التدريبية





اتجه حسام حسن للتدريب فور اعتزاله كرة القدم حيث قاد نادي المصري البورسعيدي في موسم 2008/2007 وتمكن من البقاء مع الفريق في بطولة الدوري المصري بعد أن كان النسور على وشك الهبوط لدوري القسم الثاني.





رحلات حسام حسن التدريبية مع الأندية اتسمت بالروح التي يبثها القائد في لاعبيه حيث بدأت من المصري البورسعيدي لفريق المصرية للإتصالات موسم 2009، وصولا للزمالك في نوفمبر 2009 الذي شهد صعوده بالفريق من المركز الرابع عشر في آخر أسابيع الدور الأول إلى المركز الثاني في نهاية الدوري، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من حصد لقبه، وبعدها كانت محطة الإسماعيلي في غسطس 2011، ليعود لولايه جديدة في المصري البورسعيدي إلا أن المسابقة لم تستكمل وقتها بسبب أحداث بورسعيد.





قطار حسام حسن التدريبي تابع مسيره نحو فريق مصر للمقاصة في فبراير 2013، ووصل في يوليو 2015 للاسكندرية حيث عُين مديراً فنياً للاتحاد السكندري، قبل أن يعود للزمالك مجددا في ولاية ثانية في يوليو 2014، وبعدها المصري البورسعيدي لولاية ثالثة قبل أن يغادر الفريق نحو بيراميدز أكتوبر 2018.





منتخب الأردن المحطة الأبرز في محطات حسام حسن التدريبية





المحطة الأبرز في رحلة حسام حسن التدريبية كانت تدريبه لمنتخب الأردن حيث ساهم في تأهل النشاما إلى الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2014 بعد الفوز على أوزبكستان إلا أن المنتخب الأردني واجه المنتخب الاوروغوياني وخسر المباراة الأولى على ملعبه بخماسية نظيفة، وفي مباراة العودة نجح في التعادل السلبي على ملعب الأوروغواي.





قاد حسام الأردن للصعود لكأس آسيا لعام 2015 للمرة الثالثة في تاريخها بدون أي هزيمة في التصفيات، وتحسن ترتيب الأردن بين المنتخبات على مستوى العالم إلا أن العميد ترك تدريب المنتخب الأردني ليدرب الزمالك في تصرف خاطئ في مسيرته التدريبية.





إحصائيات مسيرة حسام حسن المدير الفني





بشكل عام خاض حسام حسن 274 كمدير فني، حقق الفوز في 119 لقاء، وتعادل في 85 جولة ، والهزيمة في 60 مناسبة بمعدل انتصارات بلغ 43,4.



