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كريم العمري: كواليس التصوير في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة قصة تانية

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:14 ص
كريم العمري
كريم العمري
روان هيثم
أعرب الفنان كريم العمري، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الإختيار"، الذي من المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني 2020 المرتقب.

وقال، كريم العمري، خلال إطلالته على جمهوره "بفيديو لايف: "أجسد شخصية ظابط صاعقة والشخصية حقيقية تدعى هشام وهو أسطورة مثله مثل المنسي".

وتابع كاشفًا عن علاقته بالفنان أمير كرارة قائلا: "أمير كرارة صديقي من 15 سنة، وكواليس التصوير معه قصة تانية تماما".


وأضاف قائلا: "المسلسل حقيقي من أعظم الأعمال التي شاركت بها، وتم بذل في هذا المسلسل جهد غير طبيعي وسوف تروا شخصية مختلفة تماما عن شخصية مروان في مسلسل حكايات بنات".

ويتم عرض الأن للفنان كريم العمري مسلسل "حكايات بنات ج4"، ويقوم بتجسيد شخصية "مروان" الذي في خلافات دائمة مع زوجته "نور"، والذي قام بطلاقها مرتين على التوالي، الأولى بسبب خلافتها مع والدته والثانية لمخالفتها لتعليماته وزيارة ثائر في منزله.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من كريم العمري، هاجر أحمد، أحمد كرارة، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، رمزي لينر، خالد منصور، حازم ايهاب، محمد يسري، وأخرون، تأليف نهال سماحة، أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف، طارق زهران.

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كريم العمري المنسي الفجر الفني الفجر الاختيار أمير كرارة

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