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بيومي فؤاد يكشف كواليس العمل مع أحمد مكي في "الكبير أوي"

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


كشف الفنان بيومي فؤاد عن كواليس العمل التي جمعت بينه وبين الفنان أحمد مكي، خلال مشاركته معه في مسلسل "الكبير أوي" بجميع أجزاءه.


وأشار بيومي فؤاد أثناء استضافته في برنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن من كواليس العمل مع أحمد مكي من أجمل الكواليس، معبراً عن ذلك قائلاً"أحمد مكى إنسان ذكى ونجم جميل وكبير، بيهتم بتفاصيل العمل، ويحب أن العمل ككل يطلع بشكل حلو، يعني مثلا لو فيه افيه قوي لمكي، وهو شايف إن الافيه ده أحلى من بيومي، بيقول عليه ويخليه غيره يعمله".


يشار إلى أن بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من تأليف أيمن وتارا وإخراج احمدالجندي ومن بطولة أحمد فهمي ،اكرم حسني ،بيومي فواد ،دينا محسن"ويزو"،لطفي لبيب ،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.


كما أنه يشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.


بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، ومسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

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