عرين برشلونة في أمان لسنوات مقبلة

استأنف نادي برشلونة، مفاوضاته من حديد مع حارسه الأول مارك أندريه تير شتيجن لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





حيث كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن تطورات جديدة في مفاوضات إدارة برشلونة مع جيرد فوم بروش وكيل أعمال حارس مرمى الفريق الأول تير شتيجن.





وأكدت الصحيفة إلى اقتراب طرفي العقد من الوصول لاتفاق بشأن التحديد.





وأضافت الصحيفة إلى أن النادي مقتنع برغبة حارسه في البقاء بعرين النادي لسنوات مقبلة رغ م أن اسمه ارتبط بفريق بايرن ميونخ الألماني قبل أن يوقع الفريق البافاري مع ألكسندر نوبل حارس مرمى فريق شالكة بالمجان.





وأكد التقرير أن النادي يرى أن تجديد عقد اللاعب سيكون مكلفًا جدا، بعد تألقه عبر المواسم الأخيرة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لجنة برشلونة الفنية لم تتحدث بشكل رسمي عن تجديد العقد، خصوصا بعد التعديلات التي شدتها إدارة النادي في الفترة الأخيرة بدخول جوردي موكيس بدل من إنريكي تومباس.