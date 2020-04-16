أحمد مكي: أنا ولا أهلاوي ولا زملكاوي

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كشف الفنان أحمد مكي، أنه لا ينتمي إلى النادي الأهلي أو النادي الزمالك، واصفا نفسه أنه شخص غير كروي.







وأشار "مكي" أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "جمهور التالتة"، الذي يذاع على قناة on time sport، أنه لا يحب كرة القدم، ويميل أكثر إلى رياضة البوكس، معبراً عن ذلك قائلاً"أنا ولا أهلاوي ولا زملكاوي، أنا شخص مش كروي، مهتم أكثر بلعبة البوكس وبحب اتفرج عليها، بس لما المنتخب بيلعب بتفرج طبعاً".



وكانت آخر أعمال مكي مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك في بطولته هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، وبيومي فؤاد انتصار، ويزو، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحي.