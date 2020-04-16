نهال عنبر تنعى النجم أحمد دياب.. "فنان قدير ربنا يرحمه"

نعت الفنانة نيهال عنبر الفنان أحمد دياب بعد وفاته منذ ساعات قليلة، عن عمر ناهز ال 73 عاما، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".و شاركت "عنبر" صورة للفنان الراحل أحمد دياب، وكتبت تعليقا عليها قائلة "وفاة الفنان القدير عشره العمر احمد دياب ربنا يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته ارجوكم الفاتحه والدعاء".ونعى عدد من الجمهور وفاة النجم أحمد دياب زوج ابنة النجم الراحل رشدي أباظة، وكانت أبرز التعليقات "رحمة الله عليه ويسكنه فسيح جناته بلا عذاب ولا مناقشة حساب وكل امواتنا يارب"، "أسأل الله العظيم ان يغفر له ويرحمه تحياتي الى اهل مصر من العراق".وشارك أحمد دياب في عدد من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وكان ابرزها دور رجل الأعمال الذي يمتلك عدد من الأملاك،ومن أهم هذه الأعمال مسلسل "أين قلبي" مع يسرا،"أنا شهيرة أنا الخائن" ،"عفاريت عدلي علام" وفيلم "بوبوس" مع النجم عادل إمام.