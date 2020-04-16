أحمد مكي عن بيومي فؤاد: ممثل كريتيف ومن العيار الثقيل

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حل الفنان بيومي فؤاد الليلة ضيف في برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2.





وقال الفنان أحمد مكي أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن الفنان بيومي فؤاد ممثل من العيار الثقيل ونجم محبوب وطيب ولديه أفكار جديدة واصفه بالممثل "الكريتيف"، الذي لا يحب التقليد ودائماً يبحث عن الجديد، وأن العمل معه ممتع وجميل.







يشار إلى أن بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من تأليف أيمن وتارا وإخراج احمدالجندي ومن بطولة أحمد فهمي ،اكرم حسني ،بيومي فواد ،دينا محسن"ويزو"،لطفي لبيب ،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.





كما أنه يشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.





بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، ومسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.