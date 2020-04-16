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عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:34 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
نفى مصدر أمنى حقيقة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله إقامة عدد من المواطنين المسيحيين لبعض المظاهر الاحتفالية بالطريق العام صحبة أحد رجال الدين بمحافظة المنيا، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك أسوةً بما يتم حيال تجاوزات أئمة المساجد.

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه خاص بإحتفال عدد من المواطنين المسيحيين بعيد القيامة بمحافظة سوهاج وتم بثه على شبكة الإنترنت منذ قرابة عام.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.


وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

ويحتفل الأقباط حاليًا بـ"أسبوع الآلام"، والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد، وفقا للتقويم الشرقي، الذي تتبعه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولكن يتم الاحتفال هذا العام في ظروف مختلفة، حيث تغلق الكنائس، وتعلق الصلوات، وتكتفي الكنيسة ببث الصلوات عبر الإنترنت، من الأديرة التي يؤدي الصلاة فيها عدد محدود من الرهبان، بينما يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أسبوع الآلام، وعيد القيامة المجيد من دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

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