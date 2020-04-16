كريم العمري: ميرنا نورالدين محترفة في شغلها.. وسعيد بمشاركتها حكايات بنات

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كشف الفنان كريم العمري عن سعادته بالمشاركة مع الفنانة ميرنا نور الدين في مسلسل حكايات بنات قائلا: "ميرنا صديقتي وهي انسانة قمة الجدعنة والأدب، الى جانب إحترافيتها في شغلها".



وتابع قائلا: "ميرنا انسانة طيبة الى أبعد درجة، وأنا وهي صحاب جدا وانا سعيد جدا بمشاركتي معها في حكايات بنات".



وأضاف قائلا: "شخصية مروان في مسلسل حكايات بنات بعيدة تماما عن شخصيتي الحقيقية، وسوف يتم عرض الجزء الخامس من حكايات بنات بعد الموسم الرمضاني".



وفي سياق أخر يخوض الفنان كريم العمري هذا السباق الرمضاني من خلال مشاركته في مسلسل ''الإختيار" للفنان أمير كرارة، وسوف يجسد شخصية ظابط بالصاعقة تدعى "هشام".



وشارك في بطولة مسلسل "الإختيار" كلا من أمير كرارة، كريم العمري، أحمد وفيق، معتز هشام، دينا فؤاد، ضياء عبد الخالق، أحمد فؤاد سليم، وأخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.