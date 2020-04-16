محلل: إجراءات الحكومة ضد كورونا مطلب حياة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن أي حكومة لا تستطيع أن تنجو ببلادها من أزمة كورونا دون تعاون مع مجتمعها.





وأضاف "الفقي، خلال لقاء خاص عبر "الفيديو كونفرانس"، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يزال جزء كبير من الشعب المصري يتعامل مع أزمة كورونا بشكل من الاستخفاف، ولا بد من تغيير هذا الأمر، معلقًا: "المصري متنقل بطبيعته، ولا يتحمل أن يتم التضييق عليه، و99% من مشاوير المصريين في الوقت الحالي لا أهمية لها".





وأشار إلى أن الحكومة لا تريد اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الوقاية من كورونا حتى لا نزيد من الضغوط على المواطنين، معلقًا: "إجراءات الحكومة ضد كورونا ليست مطلب دولة، ولكن مطلب حياة".





وتابع المحلل السياسي: "إتباع الإجراءات الوقائية ليس له علاقة بدرجة التعليم، ولكن الأمر يتعلق بالوعي، ومن يريد أن تنتهي فترة الحظر عليه اتباع الإجراءات الوقائية".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٤ مستشفيات للعزل وهي "النجيلة، قها، بلطيم، وملاوي" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.



