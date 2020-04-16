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الزمالك يستعد لخطف صفقة الأهلي

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
وضع نادي الزمالك لاعب وسط فريق بيراميدز نبيل عماد دونجا ضمن حساباته للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت التقارير الصحفية إلى سعي  مسؤولي القلعة البيضاء إلى محاولة اقتناص اللاعب ومعرفة رغبته بشأن ارتداء القميص الأبيض للنادي من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

جاء قرار الزمالك في التعاقد مع دونجا، لحل أزمة وسط ميدان الفريق وأيضاً في ظل عدم وجود بديل مميز للثنائي طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي.

يذكر أن الأهلي هو الآخر يسعي للتعاقد مع دونجا خلال ميركاتو الصيف، خاصة بعد عدم تجديد التعاقد مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر.

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