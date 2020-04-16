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إصابات ووفيات في انهيار عقار قديم بالإسكندرية

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:43 ص
انهيار عقار
انهيار عقار
محمد رجب - دينا حسن
شهدت منطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 3 أدوار بشارع عثمان جلال، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 3 أخرين.
وتلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغا من الأهالي، بانهيار عقار بشارع عثمان جلال، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وقال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن العقار بناء قديم مكون من طابقين وانهيار سقف الطابق الثانى حتى سطح الأرض.

وأضاف في تصريحات صحافية، إلى أن الانهيار تسبب فى مصرع شقيقتين "65 عاما، 64 عاما" بالطابق الثانى، وجرى إنقاذ 3 أشخاص آخرين من قاطني الطابق الأول.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

حملات على الأبنية المخالفة
كانت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، شنت حملات مكبرة خلال الأيام الماضية، للتصدي لظاهرة البناء المخالف، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء، خلال فترات الحظر، والتعامل معها بمنتهى الحزم، وتحويلها للقضاء العسكري، وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم.

ومن ناحيته، شن حي وسط حملة إزالة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة فورية، بقيادة العميد فادي وديع، رئيس وسط، وتم تنفيذ قرارات الهدم لعقارين بمحرم بك، حيث تم تنفيذ إزالة فورية بالعقار الكائن بـ2 و4 حارة أسعد مع الإبعادية بمحرم بك، وهي عبارة عن إزالة الدور السادس علوي والدور الخامس (دور الخدمات).

كما تم تنفيذ إزالة طبقا لقرار الإزالة الصادر للعقار 6 و8 حارة أسعد مع الأبعادية، حيث تم إزالة بالدور السادس والدور السابع علوي.

وتحت إشراف نجوى أمين، رئيسة حي الجمرك، شن الحي حملة صباحية للقضاء على البناء المخالف بتواجد الإدارات المعنية، من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، المشروعات، وتم من خلالها تنفيذ قرار الإزالة بالعقار الكائن بـ15 حارة مدورة الدور الحادي عشر.

كما تم استكمال تنفيذ قرار الإزالة للعقار الكائن بـ25 حارة مدورة ابتداءً من الدور الثاني عشر وحتى الدور الخامس.

وفى حي العامرية ثان، تم شن حملة فورية، بتواجد رئيس وحدة التدخل وجميع الإدارات المعنية وفي وجود طوق أمني من قسم عامرية ثان، حيث تمت إزالة فيلا مكونة من دور أرضي ودور أول علوى، في أول شارع متفرع من شارع عمر المختار بالكينج قبلي، وتم إزالتها لسطح الأرض.

وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقي، رئيس الحي، وبحضور المهندس رمضان عبد المطلب، سكرتير عام الحي، ورئيس وحدة الإزالة وقوات من قسم العامرية أول، والإدارات المعنية، تم شن حملة إزالة لتنفيذ القرارات رقم (61-64- 71) لسنة 2020 بقرية الكرنك ومرغم بحري وشارع القسم.

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