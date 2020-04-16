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نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أحمد دياب

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
توفي اليوم الفنان أحمد دياب، عن عمر يناهز الـ75 عام، بعد صراع طويل مع المرض.



. ونعت النقابة المهن التمثيلية، الفنان أحمد دياب، قائلاً "تنعي نقابة المهن التمثيلية .. الفنان /احمد دياب .. انا لله وانا اليه راجعون".


عمل "دياب"، منذ بدايته الفنية عمل في عشرات الأدوار الصغيرة والمساعدة في الدراما التليفزيونية، من أهمها: "أوبرا عايدة، الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، العصيان

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