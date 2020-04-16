Advertisements

استشاري مناعة يحذر من وقف تطعيمات الحصبة (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:31 ص
محمود الأنصاري
محمود الأنصاري
مروة عبدالعزيز
علق الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، على وقف تمويل منظمة الصحة في شأن تطعيمان الحصبة قائلا: "أمر خطير".

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يعرض عبر فضائية "dmc" الأربعاء، أن "نقص أي لقاح في هذا التوقيت الذي تنتشر به أزمة فيروس كورونا المستجد، أمر خطير، ويضعف مناعة الطفل، وظهرت فئة كبيرة من الموطنين في الولايات المتحدة تنادي بعدم إرسال تطعيمات الحصبة".

أحدث مستجدات فيروس كورونا
في سياق آخر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٤ مستشفيات للعزل وهي "النجيلة، قها، بلطيم، وملاوي" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منطقة الاميرية مكافحة العدوي محمد الحوفي تواصل الصحه بوابة الفجر المقدم محمد الحوفي الفجر الاحترازية الأطقم الطبية اعياد الاقباط أخبار

أخبار تهمك

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ يوم

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ يوم

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

الآن

محلل: كراهية الإخوان لمصر حاليا لم تتكرر من قبل (فيديو)

منذ 43 دقيقة

المرشحون لغادرة الأهلي في الصيف المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 17 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ يوم

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تصريح صادم من استشاري مناعة عن فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و5 وفيات

وزيرة الصحة توجه رسالة لرجال الأعمال.. وتعلن نسب إشغال مستشفيات العزل

"والد الشهيد "الحوفي": "محمد ابني الوحيد.. واحنا وراء الإرهابيين والخونة (فيديو)

بسمة وهبة تطالب بإطلاق اسم "محمد الحوفى" على مدرسة شهدت اشتباكات الأميرية

جامعة الأزهر: تشكيل فريق طبي لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

11:16 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي