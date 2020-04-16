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"أمطار ورياح".. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موقعها الرسمي، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 16 إبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:
القاهرة الكبرى
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بنحو 2-3 درجات، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس، مشددًا على ضرورة الحذر الشديد في تخفيف الملابس ومتابعة النشرات الجوية باستمرار، معقبًا: "بلاش نص كم دلوقتي خالص حتى لا نصاب بنزلات البرد التي تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا".

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى مما يجعل هناك نسمات برودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، موضحًا أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على مداخل ومخارج القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وأشار مدير مركز التحاليل، إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على شمال البلاد يومي الخميس والجمعة.
"أمطار ورياح".. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الخميس
"أمطار ورياح".. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الخميس

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