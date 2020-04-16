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الفنانة نور تكشف لأول مرة عن جوانب خاصة في حياتها

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت النجمة اللبنانية نور فيديو مع جمهورها للرد على أبرز التساؤلات التي وجهت لها من، وذالك عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت نور عن كيفية قضاء أوقاتها في الحظر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا، قائلة "بقيت بتفرج أكتر على المسلسلات والأفلام الأجنبية وبقا في وقت أقعد فيه مع ولادي بلعب معاهم وبنتكلم وبفهم دماغهم".

وذكرت أنها تستغل فترة البقاء في المنزل للإهتمام ببشرتها وشعرها بسبب الإرهاق الذي كانت تتعرض له أثناء التصوير والضغط، قائلة "بحاول معملش شعري أسيبه كده يرتاح".

وأجابت الفنانة نور على سؤال أحد جمهورها عن أكثر شخص أو عمل تحبه قائلة " مفيش عمل اشتغلته أو شخصية إلا لما كنت حباها وذاكرتها كويس وكل شخص اشتغلت معاه من ساعة ما جيت مصر كنت بتعلم منه".

وهنأت الفنانة نور اللبنانية في آخر الفيديو جمهورها بشهر رمضان الكريم

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