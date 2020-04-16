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مدرب الزمالك السابق يكشف عن خليفة أحمد فتحي فى الأهلي

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد، ليُعلن فريق بيراميدز عن التوقيع معه.

 
وقال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إنه النادي الأهلي يحتاج للاعب في مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني في ظل رحيل أحمد فتحي.

وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رجب بكار هو أنسب بديل لأحمد فتحي في الأهلي واعتقد أن الأهلي يقترب من إنهاء الصفقة في الوقت الجاري"..

وتابع: "الأهلي يمتلك لاعبين أقوياء في ذلك المركز بقطاع الناشئين، ولكن الأهلي يحتاج لاعب خبرة لتعويض رحيل أحمد فتحي".

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