محلل: كراهية الإخوان لمصر حاليا لم تتكرر من قبل (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن حادث الأميرية سخيف ومؤلم، والدولة تحاول القيام بتوجيه ضربات استباقية للإرهاب، متسائلًا: "أريد معرفة تفسير من المتخصصين في الإسلام حول الشعارات التي ترفعها القنوات الإخوانية ضد مصر".





وتابع: "الفقي"، خلال لقاء خاص عبر "الفيديو كونفرانس"، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كيف يتمنى إخواني وهو إنسان في الأول والآخر أن ينتشر الوباء في مصر أكثر"، معلقًا: "لا أعلم كيف وصل الحال بالإخوان إلى كراهية مصر كلها والشماتة فيها لهذه الدرجة".





واستكمل المحلل السياسي: "أرجو أن يتعظ الإخوان من كورونا ويعودوا إلى رشدهم"، لافتًا إلى أن كراهية الإخوان لمصر لم أرها بهذا المستوى حتى في زمن عبد الناصر والسادات ومبارك.





تفاصيل إحباط العملية الإرهابية

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، مقتل سبعة "عناصر إرهابية" في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.





وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن "استشهاد" المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.





وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".





السيسي يفتخر برجال الأمن

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي، في منطقة الأميرية الثلاثاء، وتصديهم لإحدى الخلايا الإرهابية.





وتابع في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات".





وأضاف الرئيس: "أتقدم بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمني الشفاء لمصابي الشرطة البواسل، حفظ الله مصر والمصريين".





وزير الداخلية يزور المصابين

وزار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء الأربعاء، أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة.





واطمأن وزير الداخلية، على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيدًا ببطولة رجال الشرطة في التصدي للإرهاب الأسود، ومثمنًا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابي ومصرع 7 من تلك العناصر.





ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابًا يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.





انتصار السيسي تعزي أسرة الشهيد