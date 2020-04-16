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حلا شيحة تكشف أسرار دورها في مسلسل "خيانة عهد"

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:06 ص
حلا شيحا
حلا شيحا
مي مرسي
تحدثت الفنانة حلا شيحة عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل مع الفنانة يسرا.

وذكرت "شيحة" بعض تفاصيل دورها في مسلسل "خيانة عهد" قائلة "دور مختلف وأنا مبسوطة بيه جدا"، ومن المفترض أن تقدم دورشرير كما ذكرت على غبر عادتها والتي تقوم فيه بأذى لعدد من المشاركين في العمل منهم الفنانة يسرا.

مسلسل "خيانة عهد" حاليا و"دهب عيرة" سابقا والذي تم تغيير اسمه بسبب عدم فهم بعض الجمهور العرب للفظ "عيرة"، ويشارك في هذا العمل عدد من الفنانين منهم جومانا مراد وعبير صبري وخالد أنور وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخاضت الفنانة حلال شيحة السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" بجانب الفنان محمد رمضان وماجد المصري وهنادي مهنى ومنى عبد العزيز ويعد عودة لها إلى السباقات الرمضانية بعد غياب سنوات.

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