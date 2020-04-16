الزمالك يعلن عودة أحمد رفعت بنهاية الموسم

عودة أحمد رفعت للزمالك

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عبر برنامج "زملكاوي" عودة أحمد رفعت للزمالك بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته لفريق الاتحاد السكندري، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.





وعبر أحمد رفعت لاعب الأبيض المعار لفريق الاتحاد السكندري عبر برنامج "زملكاوي" عن سعادته بقرار الزمالك متنيما أن يكون عند حسن ظن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في الموسم الجديد.