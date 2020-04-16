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الزمالك يعلن عودة أحمد رفعت بنهاية الموسم

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
أعلن خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" رسمياً عودة أحمد رفعت لاعب الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي المعار لفريق الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري.

عودة أحمد رفعت للزمالك
 وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عبر برنامج "زملكاوي" عودة أحمد رفعت للزمالك بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته لفريق الاتحاد السكندري، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وعبر أحمد رفعت لاعب الأبيض المعار لفريق الاتحاد السكندري عبر برنامج "زملكاوي" عن سعادته بقرار الزمالك متنيما أن يكون عند حسن ظن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في الموسم الجديد.

الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري
 الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

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