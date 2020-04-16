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بعد استشهاد المقدم محمد الحوفي.. أغنية "المهمة" توضح تصدى رجال الشرطة للإرهاب

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
عرضت قناة الحياة جزء من أغنية "المهمة" والتي توضح مهام رجال الشرطة ودورهم لحماية المواطن المصري والتصدي للإرهاب والجريمة.



َوجاءت أغنية "المهمة" تضامنا مع الحدث الإرهابى الذي حدث مساء أمس في منطقة الامرية ونتج عن ذلك استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي".

أغنية المهمة قدمها الفنان مؤمن خليل، ومن كلمات عبد الحميد الجباك، وألحان سامح صلاح،" من إنتاج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

 

اغنية المهمة .. الوطن ليه درع يحميه و ١٠٠ مليون في ضهره #الحياة_اليوم #قناة_الحياة

تم النشر بواسطة ‏‎Alhayah TV‎‏ في الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٠

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