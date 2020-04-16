مسلسل "قوت القلوب" يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الـ 20

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تصدر مسلسل "قوت القلوب" بطولة الفنانة ماجدة زكي، مؤشرالبحث على محرك البحث "جوجل" وذالك بعد عرض الحلقى ال20، والتي شهدت أحداثا مثيرة لاقت إعجاب الجماهير.



وكانت أبرز مشاهد هذه الحلقة هو اللقاء الذي ينتظره الجماهير بين سالم وزوجته التي اعترفت له بوجودها في حفلته الأخيرة، وعرض عليها سالم أن تأخذ ابنتها لتحاول أن تنسيها حبها ل خالد ابن قوت.



وانتهت الحلقة بعد لقطات كثيرة من الإثارة إلى أن ذهب حسن بنفسه إلى جابر للتحدث معه بعد أن انتظرته شيرين.



مسلسل "قوت القلوب" يشارك فيه عدد من الفنانين بجانب الفنانة ماجدة زكي وهم الفنان محمد أنور وهايدي رفعت وإسلام جمال وسهرالصايغ ورانيا فريد شوقي وفراس سعيد ومصطفى درويش.