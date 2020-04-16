رانيا فريد شوقي: العمل مع مجدي أبوعميرة أضاف لي الكثير في تاريخي



برنامج عين داخل كواليس مسلسل قوت القلوب ولقاء حصري مع الفنانة رانيا فريد شوقي وبتكلمنا عن دور "ثريا" الشرير #عين #قناة_الحياة تم النشر بواسطة ‏‎Alhayah TV‎‏ في الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٠

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن رأيها بشخصيتها في مسلسل "قوت القلوب" قائلة: "شخصية ثريا شريرة شوية بس مش في المطلق، شرها هنا بيظهر دفاعا عن النفس او عن بنتها الفنانة ديانا هشام طالعة بنتي واللي بيجي جمب حقوق ثريا وبنتها بتشر عليه، واي مسلسل لازم يكون فيه صراع بين الخير والشر لأن دي حياتنا حتي الشر اللي جواكي بتحاولي دايما تصارعيه".وتابعت رانيا خلال لقائها على قناة "الحياة" معبرة عن سعادتها بالمشاركة مع الفنان خالد زكي قائلة: "انا مش أول مرة أشتغل مع الأستاذ خالد، اشتغلت معاه مرتين وببقا سعيدة جدا بالعمل معه، ومن وانا طفلة كان بيصور مسلسل الحوت مع بابا في تونس وكان بيلاعبنا فالموضوع أسري قديم".وأضافت قائلة: "مشاركتي مع مجدي أبو عميرة بعتز بيها جدا وانا عملت معاه علامات في تاريخي بداية من الضوء الشارد الذي مازال حي لحد الأن، وبعتز جدا بالخطوة دي لانها عملتلي نقلة في مشواري، وعملت معاه في مسلسل جحا المصري والرجل الأخر ويتربى في عزو وكل دول محطات رائعة".وشارك في مسلسل "قوت القلوب" كلا من رانيا فريد شوقي، خالد زكي، ماجدة زكي، محمد أنور، ديانا هشام، سهر الصايغ، كارولين عزمي، حمادة بركات، أحمد حلاوة، وأخرون، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، علاء وجدي.