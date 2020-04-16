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الاتحاد الإيطالي يضع خططاً لاستئناف الدوري

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:17 ص
الاتحاد
الاتحاد
ريهام عبدالمحسن

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وضع خططاً لاستئناف الدوري الإيطالي في وقتٍ قريب وأنها خطط سيتم التقرير بعد ما إذا كان بالإمكان استكمال الدوري الإيطالي مرة أخرى أم لا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن رئيس الاتحاد جابرييلي جرافينا تحدث إلى لجنة علمية طبية شكلتها الحكومة الإيطالية مؤخرًا وأنه من خلال محادثاتهم تم الاتفاق على أنه سيكون هناك خطة لاستئناف دوري الدرجة الأولى ثم يليه دوري الدرجة الثانية ثم الدرجة الثالثة.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن هذا الاجتماع هدفه تسهيل إجراء جميع الاختبارات اللازمة بما في ذلك المسحات الطبية لحماية جميع أعضاء الفرق والموظفين وألمح جرافينا خلال الاجتماع أن هذه الإجراءات الطبية سيكون الهدف منها التأكيد على أن الصحة تأتي في المقام الأول.

وذكرت الوكالة الإيطالية أنه على الرغم من استمرار تعامل إيطاليا مع مكافحة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في كثير من المقاطعات والمدن بها فإنه من المتوقع أن يتم تخفيف الحظر الكلي على الصعيد الوطني في 3 مايو المقبل مع إمكانية استعادة المنافسات في نهاية شهر مايو أو مع بداية يونيو المقبلين.

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