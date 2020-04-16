الاتحاد الإيطالي يضع خططاً لاستئناف الدوري





كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وضع خططاً لاستئناف الدوري الإيطالي في وقتٍ قريب وأنها خطط سيتم التقرير بعد ما إذا كان بالإمكان استكمال الدوري الإيطالي مرة أخرى أم لا.



وأوضحت وكالة الأنب اء الإيطالية أنسا أن رئيس الاتحاد جابرييلي جرافينا تحدث إلى لجنة علمية طبية شكلتها الحكومة الإيطالية مؤخرًا وأنه من خلال محادثاتهم تم الاتفاق على أنه سيكون هناك خطة لاستئناف دوري الدرجة الأولى ثم يليه دوري الدرجة الثانية ثم الدرجة الثالثة.



وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن هذا الاجتماع هدفه تسهيل إجراء جميع الاختبارات اللازمة بما في ذلك المسحات الطبية لحماية جميع أعضاء الفرق والموظفين وألمح جرافينا خلال الاجتماع أن هذه الإجراءات الطبية سيكون الهدف منها التأكيد على أن الصحة تأتي في المقام الأول.