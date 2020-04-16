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آخر تطورات أزمة النقاز والزمالك

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بشأن الشكوى المقدمة من التونسي حمدي النقاز ضد ناديه السابق الزمالك في أربع صفحات تضمنت أحقية النقاز فى 288 ألف دولار مستحقات مكافآت من الزمالك.

وأفادت التقارير الصحفية بأن خطاب الفيفا تضمن غرامة على الزمالك تبلغ مليون و19 ألف دولار لصالح حمدي النقاز وطالب الزمالك بسداد المستحقات للنجم التونسي خلال 45 يوما وإلا سيتم منعه من القيد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح لفضائية الزمالك في الفترة الماضية أن النقاز طلب العودة مرة أخرى إلى الزمالك وأنه تم رفض طلبه عقب هروبه وأنه تم تسديد مستحقاته بالكامل وأن الزمالك لم يصله أي قرار من الفيفا بخصوص حمدي النقاز وتساءل منصور عن علاقة نصر عزام المستشار القانوني السابق للزمالك بالفيفا ولماذا تعمد عزام إثارة المشاكل للزمالك عقب رحيله.

وشدد مرتضى منصور على أن النقاز طلب العودة للزمالك عقب هروبه لكن النادي الأبيض رفض التعامل مع لاعب هارب وأن زميله التونسي فرجاني ساسي شاهد على هذه الواقعة.

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