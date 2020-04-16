Advertisements

أشرف زكى يحتفل بعيد ميلاد روجينا على طريقته الخاصة (صورة)

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:18 ص
أشرف زكي روجينا
أشرف زكي روجينا
أماني سلام
أحتفل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية بعيد ميلاد زوجتة الفنانة روجينا، الذي يوافق اليوم ١٦ إبريل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام.


ونشر أشرف زكي، صورة حفل زفافهم، وعلق على الصورة قائلا" كل لحظة وكل ثانية وانتي بخير كل لحظة وانتي عشقي وحبيبتي رحلة جميله مشوار عمر طويل وصعب يارب نفضل كده على طول اسعد زوجين ".


كما قام ايضا بنشر صصورة أثناء الأحتفال بعيد ميلادها وهي تمسك ب التورته داخل منزلها وعلق على الصورة قائلا "عيد ميلاد سعيد".

وحرص بعض الفنانين على تهنئة روجينا،متمنين لهم التوفيق والسعادة والنجاح في الحياة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روجينا الفجر الفني الفجر أشرف زكي

أخبار تهمك

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول لقطات من داخل عمارة الخلية الإرهابية بالأميرية

منذ ساعتين

"أنت ولا أعلى أجر ولا إيرادات".. أحمد فهمي يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 14 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كينو يفضل الانتقال للأهلي على الزمالك.. ويكشف عن أفضل لاعب في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

الآن

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:16 م

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

12:34 ص

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

"أنت ولا أعلى أجر ولا إيرادات".. أحمد فهمي يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

02:34 ص

شاهد.. أول لقطات من داخل عمارة الخلية الإرهابية بالأميرية

01:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي