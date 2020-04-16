أشرف زكى يحتفل بعيد ميلاد روجينا على طريقته الخاصة (صورة)

أحتفل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية بعيد ميلاد زوجتة الفنانة روجينا، الذي يوافق اليوم ١٦ إبريل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام.ونشر أشرف زكي، صورة حفل زفافهم، وعلق على الصورة قائلا" كل لحظة وكل ثانية وانتي بخير كل لحظة وانتي عشقي وحبيبتي رحلة جميله مشوار عمر طويل وصعب يارب نفضل كده على طول اسعد زوجين ".كما قام ايضا بنشر صصورة أثناء الأحتفال بعيد ميلادها وهي تمسك ب التورته داخل منزلها وعلق على الصورة قائلا "عيد ميلاد سعيد".وحرص بعض الفنانين على تهنئة روجينا،متمنين لهم التوفيق والسعادة والنجاح في الحياة.