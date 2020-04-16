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لاتسيو يتوعد في حالة عدم استكمال الكالتشيو
الخميس 16/أبريل/2020 - 01:37 ص
ريهام عبدالمحسن
توعد آرتورو دياكونالي المتحدث الرسمي باسم لاتسيو الإيطالي بأنه إذا لم يُستكمل الدوري في الموسم الحالي فإنه سوف يذهب إلى المحكمة.
وكانت منافسات الدوري الإيطالي قد توقفت بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في شبه الجزيرة الإيطالية منذ منتصف مارس وأنه تم وضع خطط مختلفة لاستكمال المسابقة ولكنها تبقى غير أكيدة بينما تحرص بعض الأندية في الدوري على استكمال الموسم، حيث يحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول الترتيب خلف يوفنتوس يُطلق تحذيراً قوياً.
وتم اقتراح إستكمال البطولة في مناطق وملاعب محايدة لم يصل لها الفيروس بشكلٍ قوي والبُعد عن المناطق التي تشهد عدداً كبيراً من الحالات.
وقال دياكونالي في تصريحات لردايو تي إم دبليو :"إذا لم يتم إنهاء الموسم بالطريقة الطبيعية فإن هذا يعني تدمير الموسم القادم..لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
وأضاف :"آمل أن يتم تقرير البطل في الملعب ومن يفز يذهب إلى الجنة ومن يخسر يذهب للجحيم".
وتابع :"سيكون الأمر معقداً إذا ذهبنا للعب في الشمال خاصة فيما يتعلق بالسفر..كرة القدم لعبة مليئة بالاحتكاك البندي والأمان سيكون مطلوباً وذلك عن طريق إجراء اختبارات صارمة للتأكد من أن اللاعبين ليس بهم حالات كورونا إيجابية قبل مشاركتهم في المباراة".
واختتم دياكونالي تصريحاته قائلاً :"يمكن للاعبين العيش داخل معسكر تدريب لا يخرجون منه، بشرط أن يتوفر على معدات طبية وإمكانيات تبقيهم معزولين عن الخارج وبهذه الطريقة نتجنب المزيد من العدوى".
وكانت منافسات الدوري الإيطالي قد توقفت بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في شبه الجزيرة الإيطالية منذ منتصف مارس وأنه تم وضع خطط مختلفة لاستكمال المسابقة ولكنها تبقى غير أكيدة بينما تحرص بعض الأندية في الدوري على استكمال الموسم، حيث يحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول الترتيب خلف يوفنتوس يُطلق تحذيراً قوياً.
وتم اقتراح إستكمال البطولة في مناطق وملاعب محايدة لم يصل لها الفيروس بشكلٍ قوي والبُعد عن المناطق التي تشهد عدداً كبيراً من الحالات.
وقال دياكونالي في تصريحات لردايو تي إم دبليو :"إذا لم يتم إنهاء الموسم بالطريقة الطبيعية فإن هذا يعني تدمير الموسم القادم..لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
وأضاف :"آمل أن يتم تقرير البطل في الملعب ومن يفز يذهب إلى الجنة ومن يخسر يذهب للجحيم".
وتابع :"سيكون الأمر معقداً إذا ذهبنا للعب في الشمال خاصة فيما يتعلق بالسفر..كرة القدم لعبة مليئة بالاحتكاك البندي والأمان سيكون مطلوباً وذلك عن طريق إجراء اختبارات صارمة للتأكد من أن اللاعبين ليس بهم حالات كورونا إيجابية قبل مشاركتهم في المباراة".
واختتم دياكونالي تصريحاته قائلاً :"يمكن للاعبين العيش داخل معسكر تدريب لا يخرجون منه، بشرط أن يتوفر على معدات طبية وإمكانيات تبقيهم معزولين عن الخارج وبهذه الطريقة نتجنب المزيد من العدوى".