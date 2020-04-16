لاتسيو يتوعد في حالة عدم استكمال الكالتشيو



وأضاف :"آمل أن يتم تقرير البطل في الملعب ومن يفز يذهب إلى الجنة ومن يخسر يذهب للجحيم".



وتابع :"سيكون الأمر معقداً إذا ذهبنا للعب في الشمال خاصة فيما يتعلق بالسفر..كرة القدم لعبة مليئة بالاحتكاك البندي والأمان سيكون مطلوباً وذلك عن طريق إجراء اختبارات صارمة للتأكد من أن اللاعبين ليس بهم حالات كورونا إيجابية قبل مشاركتهم في المباراة".