تعرف على أكثر فترة كانت تزعج بيومي فؤاد كمشجع لـ"الأهلي"

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حل الفنان بيومي فؤاد الليلة ضيف في برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2.





و كشف بيومي فؤاد أثناء استضافته مع الإعلامي إبراهيم فايق، عن أكثر فترة كانت تدايقه في النادي الأهلي فقال:"النادي الأهلي نادي بطولات، لما يتغلب ماتش أو ماتشين بيقى عادي، لأنه بيبقى عارف إزاى هيعود تاني، إنما في فترة جت نفس اللعيبة بالمدرب بكل حاجة، مع حسام البدري في الأول بعد جوزيه غير الطريقة، ودي عظمة النادي الأهلي، وعظمة حسن حمدي وعظمة الإدارة ديماً، حتى حسن حمدي لما جه في برنامج في مرة بيهزر وبيقول أه بس لو حسام البدري يغير الخطة، رئيس النادي وبيتمنى من غير تدخل، أن المدرب يغير الطريقة، وكنا بنتغلب بس صبرو عليه لحد ما الراجل دلوقتي بقى مدرب المنتخب، على حق ومدرب تقيل وفاهم وواعي وشاف".



وتابع "أتمنى عندما يكون يوجد مدرب جيد، مثل حسن شحاته، لا يقول الناس أن هذا جاء معه بالحظ أو صدفه أنه يأخذ دوري أبطال أفريقا ٣ مرات على التوالي، لماذا تفكر الناس هكذا، فهو كان يوجد معه فرقة ولكن تمكن من خطته جيداً".



يشار إلى أن بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من تأليف أيمن وتارا وإخراج احمدالجندي ومن بطولة أحمد فهمي ،اكرم حسني ،بيومي فواد ،دينا محسن"ويزو"،لطفي لبيب ،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.





كما أنه يشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.





بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، ومسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.