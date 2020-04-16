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أرقام الغاني "توماس بارتي" المرشح للإنتقال إلي أرسنال

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:55 ص
توماس بارتي
توماس بارتي
علاء خليف

جذب الغاني توماس بارتي نجم خط وسط فريق أتلتيكو مدريد، توماس بارتي، أنظار مسئولي نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع النادي الإسباني.


وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة أرسنال تقدمت بعرض رسمي لأتلتيكو مدريد، من أجل الحصول على خدمات نجم وسط الفريق المدريدي مقابل 43.5 مليون جنيه استيرليني، خلال الميركاتو الصيفي، لكن يواجه الجانرز منافسة شرسة من أندية مانشستر يونايتد وانتر ميلان وروما للتعاقد مع اللاعب.


ماذا قدم توماس بارتي قبل إنضمامه إلي أرسنال؟

توماس بارتي من مواليد 13 يونيو لعام 1993 يبلغ عمره (26 عامًا)، انضم لصفوف أتليتكو مدريد عام 2011، ولعب ضمن فريق الشباب بالنادي، قبل أن يتم تصعيده لفريق الرديف موسم 2012 / 2013، ولعب معه 33 مباراة بواقع 2458 دقيقة ، وسجل 4 أهداف وحصل على 9 انذارات، وتعرض للطرد مرتين.


انتقل "بارتي" إلي نادي ريال مايوركا على سبيل الإعارة في يوليو لعام 2013، واستمر معه موسم واحد، وشارك في 38 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 3062 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدفين، وحصل على 11 انذار، وتعرض للطرد مرتين، قبل عودته للأتليتي مجددًا في يونيو 2014.


قرر نادي أتليتكو مدريد إعارة "بارتي" مجددًا ولكن هذه المرة إلي نادي ألميريا ولعب معه موسم 2014 / 2015، وخاض مع الفريق 32 مباراة، وسجل 4 أهداف، وحصل على 14 انذارًا، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 2458 دقيقة.


بعد انتهاء إعارته إلي ألميريا عاد إلي أتليتكو مدريد وانضم للفريق الأول بالنادي موسم 2015 / 2016، وشارك معه في 174 مباراة في مختلف البطولات، بواقع 10863 دقيقة لعب، وسجل 15 هدفا، وصنع 12 هدفا، وحصل على 41 انذارًا، وتعرض للطرد مرة وحيدة، وحصل معه على بطولتين الدوري الأوروبي ، وكأس السوبر الأوروبي.


وفي الموسم الحالي، شارك "بارتي" في 35 مباراة مع الأتليتي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2859 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.


أما عن مسيرته الدولية مع منتخب غانا خاض توماس بارتي 26 مباراة دولية، سجل 9 أهداف، وصنع هدفين.

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