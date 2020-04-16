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رسميًا.. إيناس الدغيدي تقدم "شيخ الحارة والجريئة" على "القاهرة والناس"

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
تحل المخرجة الجريئة إيناس الدغيدي، مكان الإعلامية بسمة وهبة، في تقديم برنامجها الشهير "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائيه القاهرة والناس.


والمقرر يعرض برنامج "شيخ الحارة" في شهر رمضان المبارك والذي تسضيف من خلاله نجوم الفن وبعض لاعيبة الكرة، ليكشف كل منهم عن اسرار في حياته لأول مرة تعرض عبر شاشات التلفزيون.


يشار إلي أن برنامج "شيخ الحارة "من أهم البرامج التي تم عرضها في رمضان الماضي، وحقق نجاح كبير إلى أن تم منعه بعد عرض حلقة الإعلامية ياسمين الخطيب.

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