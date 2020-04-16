"نسألكم الدعاء".. فيفي عبده تنعي الراحل أحمد دياب

نعت الفنانة فيفي عبده النجم الراحل أحمد دياب،والذي توفى منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز ال73 عاما، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وشاركت الفنانة "عبدة" صورة للراحل أحمد دياب وكتبت تعليقا على الصورة ببعض من كلمات الحزن والأسى على وفاته قائلة "انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الفنان القدير الخلوق احمد دياب نسألكم الدعاء".يذكر أن الفنان أحمد دياب زوج ابنة الفنان رشدي أباظة والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية ومن أبرزها مسلسل "أين قلبي" مع الفنانة يسرا وفيلم "بوبوس" مع النجم عادل إمام، و"سلسال الدم"،"حق مشروع" و"عفاريت عدلي علام".وكانت آخر أعمال النجم الراحل أحمد دياب مشارته في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" مع الفنانة عبلة كامل ورانيا فريد شوقي ورياض الخولي وحسام الجندي وراندا البحيري وهو من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.