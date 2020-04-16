أمل بوشوشة تروج لمسلسلها الرمضاني النحات

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شوقت النجمة أمل بوشوشة جمهورها لمسلسلها الرمضاني النحات والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل عبر شاشة أبو ظبي.



ويعتبر مسلسل "النحات" هو ثالث عمل يجمع بين باسل خياط وأمل بوشوشة، حيث سبق أن شاركا في مسلسل"الأخوة" و"العراب".



المسلسل من تأليف الكاتبة السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري ويؤدي فيه خياط ثلاث شخصيات مختلفة وهو تجربة جديدة له أن يقدم ثلاث شخصيات في مسلسل واحد، وسيعرض في رمضان المقبل.



العمل يشارك في بطولته الممثلة ندى أبو فرحات وليا ابوشعيا وفادي ابرهيم، إضافة إلى يارا قاسم دارينا الجندي، كارول عبود وإيلي متري.



