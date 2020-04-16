"دموعي بتدعيلك يا حبيبي"..صلاح عبدالله يبكي على فراق الراحل أحمد دياب

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نعى الفنان صلاح عبد النجم الراحل احمد دياب، والذي توفى منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز ال73 عاما، وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".



وشارك "عبد الله" صورة للنجم أحمد دياب وكتب عليها تعليقا يعبر عن حزنه وحسرته على وفاة "دياب"، قائلا "وبعدين بقى يا حزن؟ وبعيدين بقى يا وجع؟ دموعي بتدعيلك ياحبيبي..أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجلالطيب قوى أحمد دياب".



يذكر أن الفنان الراحل أحمد دياب شارك في عدد من الأعمال الفنية وأبرزها الدرامية ومنها مشاركته مع الفنانة يسرا في مسلسل "أين قلبي"، "حق مشروع" ومشاركته مع الزعيم عادل إمام في عدد من الأعمال منها "أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "بوبوس".



وكانت آخر أعمال النجم أحمد دياب مشاركته في مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس مع عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهو من تأليف ماجد صابر وإخراج مصطفى الشال.