"أنت ولا أعلى أجر ولا إيرادات".. أحمد فهمي يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)



رسالة أحمد فهمي لـ محمد رمضان بعد الأزمة الأخيرة بسبب تصريحات فهمي في برنامج #جمهور_التالتة #جمهور_التالتة #ONTime_Sports #احمي_نفسك_احمي_بلدك تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٠

تواصل الإعلامي إبراهيم فايق مع الفنان أحمد فهمي هاتفياً، في برنامج جمهور التالتة، الذي يعرض على شاشة ONTime sports 2.ووجهه "فهمي" أثناء مداخلته الهاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة للفنان محمد رمضان، وقال:"أنا معرفش هو خد الفيديو بأي شكل لو إتفرج أو متفرجش، أنا لقيته بيتكلم عليا الصبح، طب ليه أنا كنت بتكلم عليك كويس، وبقول رأيي في منتهى الصراحة، ومقللتش منك وبقوللك ربنا يكرمك في البرنس وتكسر الدنيا، وأتمنالك كل خير".وأضاف حديثه قائلاً:" وبعدين أنت بتنتقدنا كلنا، وأنا رقم واحد وأنا في الساحة لوحدي ومحدش بيرد، ولما حد بيطلع يرد بتقول إننا غيرانين منك، أنت بتدعي إن أنت أعلى أجر، وإن أنت أعلى إيرادات، أنا والله مش بقلل منك بس أنت ولا أعلى أجر ولا أعلى إيرادات، ده كلام أنت بتبيعه للجمهور، ولكن في ناس بتصدق، ولو هنشوف السنة اللي فاتت في مسلسلات رمضان أجرك و أجري ولو طلع أجرك مش أكتر مني لو طلع قدي بس أنا مش هتكلم تاني، وأنا قادر إن أنا أقول كده، أنا والله ما بغلط فيه بس إحنا عمرنا ما بنكلم بعض بالطريقة دي، وأنا بقوله كل سنة وأنت طيب يا رمضان، وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا، وبحترم كل فريق العمل وعلى رأسهم محمد رمضان".يخوض فهمي السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، بطولته هو وأكرم حسني وبيومي فؤاد، دينا محسن "ويزو"، وعارفة عبد الرسول ولطفي لبيب ،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراح أحمد الجندي.