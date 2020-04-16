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باسم مغنية يوجه رسالة إلى كلوديا مرشيليان.. تعرف عليها

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
وجه النجم اللبناني باسم مغنية رسالة من القلب للكاتبة كلوديا مرشيليان عن رغبته في عودتها مرة أخرى للتمثيل والظهور على الشاشة.

وعلق باسم عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلًا: ‏لا أعرف لماذا كلوديا مرشيليان لم نعد نراها على الشاشة كممثلة.نحن نخسر ممثلة من الطراز الرفيع.ممثلة طبيعية جدا،قل ما نرى مثلها هذه الأيام.تملك كاريزما.وكان لي تعامل معها من قبل.وكانت تلعب دور الشريرة وكانت متميزة.متنوعة الأدوار.نحن بحاجة لأن تكوني موجودة. هذا رأيي؟ما رأيكم؟؟.

وكان مغنيه قد حقق نجاحات منقطعة النظير من خلال مشاركته في مسلسل سر بشخصية المحقق والذي سيكشف حقيقة اختفاء الملياردير اللبناني عامر بدران، وشاركه البطولة داليدا خليل وبسام كوسا ووسام حنا ونخبة من النجوم.

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