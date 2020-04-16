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المخرج مجدي أبوعميرة يكشف سر اختياره لفريق عمل "قوت القلوب"

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:10 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث المخرج مجدي أبو عميرة في لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان، أثناء تصوير مسلسل "قوت القلوب" من خلال برنامج "عين" المذاع على قناة "الحياة"، عن كيف جذبه مسلسل "قوت القلوب" قائلا "أنا بحب النوع ده من الدراما دراما الأسرة الإجتماعية".


ووصف الفنانة ماجدة ماجدة زكي قائلا "ست عظيمة ومحبوة جدا من الناس"،وذكرأنه اختارفنانين كبارمثل ماجدة زكي ورانيا فريد شوقي ليحتضنو الشباب في المسلسل.

وقال أنه اختار الفنان محمد أنور في دور جد على غيرأدواره المعتادة ليراه الجمهور بشكل آخر وأن الجمهور سيندهش بشخصيته الجذابة في نهاية المسلسل.

وذكر أنه لا يحب التعالمل مع الفنانين بقسوة ولااستخدام الصوت العالي لأنه يقتنع بمقوله "المخرج الواثق من نفسه مبيزعقش"،وأنه يعتبر كل طاقم العمل أولاده.

وشكر في آخر اللقاء المطرب وائل جسارعلى تتر المسلسل الرائع وهو من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع الموسيقار محمود طلعت

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