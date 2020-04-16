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تعرف على التعاون الوحيد بين عبدالحليم حافظ وعمار الشريعي

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:17 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل عمار الشريعي، صاحب حقبة موسيقية جديدة، كان هو بطلها وقائدها.

تعاون عمار الشريعي، مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مرة واحدة في حفل زفاف احدى أقارب الإذاعي الكبير وجدي الحكيم.

وكان سيقدم فقرة صولو وفوجيء بوجود عبد الحليم حافظ، خلفه وهو ينادي عليه بصوت خافت يطلب منه أن يقدمه للحضور لعدم علمهم بوجوده لتكون مفاجأة لهم.

ونظر عمار الشريعي، خلفه والعندليب يقول له "أيوة أيوة أنا عبد الحليم" وقال للحضور في أحد الأشخاص طلب مني أن أقدمه لكم وهو الفنان عبد الحليم حافظ.

ودخل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقدموا سويًا فقرة لمدة 45 دقيقة وقام بغناء عدة أغنيات: "أهواك"، "الهوا هوايا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "وجزء من قارئة الفنجان" وغيرهم.

كانا "العندليب والشريعي" أصدقاء على المستوى الشخصي، وتعرف عمار الشريعي، على عبد الحليم حافظ، عن طريق أحد أصدقاء الموسيقار بليغ حمدي، وهو المهندس حسن رمضان.

وكان أول لقاء بينهم في شقة صديقه المهندس ولعب "الشريعي" على الأكورديون وعبد الحليم حافظ، يٌغني من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتمنى عمار الشريعي، تلحين أغنية "جبار" وبنفس الأسلوب لأنها أعجبته كثيرًا، وفي احدى اللقاءات قال: "لو كنت عملتها كنت هبطل هيبقى كفاية عليا كدة"، وذلك لحبه الشديد للعندليب.

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