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قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الصيف

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ذكرت تقارير اسبانية عن قائمة اللاعبين الأقرب للرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجهم من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.


ويعد النجم الدولي الويلزي جاريث بيل الذي خرج نهائياً من حسابات المدرب الفرنسي حيث ابعده عن العديد من المباريات قبل التوقف حيث غاب اللاعب حتى عن الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات وكان بيل في الصيف الماضي اقترب من الرحيل الى الصين غير أن الصفقة توقفت في لحظتها الأخيرة من قبل اللاعب ورئيس النادي، على أمل أن تتعاقد معه احدى الأندية الأوروبية، ففشل الأمر في نهاية المطاف.


ويعتبر لاعب الوسط الدولي الكرواتي لوكا مودريتش هو ثاني اللاعبين الأقرب للرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن فقد مركزه الأساسي مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم مما أدى لرغبة اللاعب في الرحيل لخوض تجربة جديدة.


وأشارت العديد من التقارير الاسبانية رغبة نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا في ضم صانع الألعاب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد مشاركة اللاعب القليلة مع النادي المرينجي.

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