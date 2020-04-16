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ياسر سامي: اسم مسلسل "النهاية" كان صدفة غريبة جدًا مع الظروف الحالية

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:00 ص
ياسر سامي
ياسر سامي
روان هيثم
كشف المخرج ياسر سامي عن تجربته في المسلسل الرمضاني الذي يحمل اسم "النهاية" قائلا: "احنا عاملين تجربة أتمنى توصل للناس وتعجبهم فعلا، ويبقا حققنا شكل جديد من الدراما وكان عندنا تخوف منها طول الوقت رغم ان الجيل الجديد ده مرتبط ببرا في كل تفاصيله".

وتابع "سامي" حديثه خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "القاهرة اليوم" مع الفنان إدوارد قائلا: "فكرت ليه منعملش الصناعة دي واحنا رواد من زمان والبلد بها ريادة منذ زمن، وقولنا يلا نعمل التجربة ليه لا، وصورنا في نص شهر نوفمبر لكن تحضيره كان في شهر مايو مع يوسف وعمرو سمير وحسام شوقي وتامر مرسي وكانت تجربة جريئة وحلوة قوي".

وأضاف قائلا: "انا مش جايب جرافيك من برا دي اشاعة وكل فريق عمل المسلسل جرافيكس مصري، شركة مصرية للمونتير عمرو عاكف وهو اللي عمل البرومو وشفت مزاج لطيف وحب كبير في العمل ده".

واستكمل قائلا: "حاولت ابقا حريص ان جودة البرومو متتفوقش على المسلسل، وعشان كدة حطينا في البرومو ما يقل عن المسلسل بنسبة 80%، واحنا لسة بنصور وفيه ممثلين لسة موجودين معانا منهم الأستاذة سوسن بدر، ومحسن محي الدين معايا جزء كبير من الفنانين لكن حاولت اني اخد جزء بسيط عشان الناس تستمع بالدراما والقصة".

واختتم حديثه كاشفا عن الصدفة التي جمعت اسم المسلسل "النهاية" وما جعلها تتماشى مع ما يعاصره الشعب حاليا من أزمة الكورونا قائلا: "دي صدفة غريبة جدا خصوصا اننا بنصور من شهر مايو لشهر نوفمبر، والأحداث اللي احنا فيها دلوقتي ظهرت الشهر اللي فات تقريبا، بالرغم انها صدفة لكنها هتكون تمهيد للناس انها تخرج من الحالة النفسية اللي هما فيها ولما يشوفوا الاحداث ميحسوش ان فيه نهاية فعلا فده إلهام ان لسة فيه أمل للحياة".

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