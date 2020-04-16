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بعد توقف عرضه.. مسلسل بردانة أنا يعود مرة أخرى في رمضان 2020

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:36 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أعلنت محطة MTV عن استكمال عرض حلقات مسلسل “بردانة أنا” وذلك خلال شهر رمضان المبارك 2020، وذلك بعدما توقف قسريًا بسبب إندلاع التظاهرات اللبنانية.

وأعلنت قائلة: “خبر سار لمحبّي “بردانة أنا”، نعم، المسلسل الذي أحببتموه والذي توقف قسرياً خلال الثورة في لبنان، سيعود من ضمن شبكة برامج الـ “أم تي في” لشهر رمضان المبارك”.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

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