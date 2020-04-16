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تربطه صلة قرابة برشدي أباظة.. مالا تعرفه عن النجم أحمد دياب بعد وفاته

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:51 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
رحل منذ ساعات قليلة عن عالمنا النجم أحمد دياب عن عمر ناهز ال73 عاما، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي هذا الخبر المحزن منذ ساعات.

بالرغم من موهبته العريقة التي شهد لها جميع الجماهير وأصدقائه الفنانين، إلا أن مهنة التمثيل لم تكون المهنة الأولى له حيث عمل بالتجارة وبدأ في مجال الفن والتمثيل بالأدوار الصغيرة وأبرزها "أوبرا عايدة"،"الرجل الآخر"،"للعدالة وجوه كثيرة" و"العصيان".

شارك النجم أحمد دياب في أدوار كثيرة بجانب الزعيم عادل وأبرزها دور وزير الثقافة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" ،"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "بوبوس"، وكان دائما ما يقدم دور رجل الأعمال الذي يمتلك عمارات ومصانع وشركات.

وقبل دخول "دياب" عالم الفن تزوج من ابنة الفنان رشدي أباظة، ولكنهم انفصلو ولكن يربطنهم نجلهم الذي أنجبته بعد الزواج بفترة كبيرة والذي يشبه جده رشدي أباظة وهو يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج وأنجب فتاة.

واحتفل الفنان رشدي أباظة بزفاف ابنته الوحيدة قسمت على أحمد دياب في فندق المينا هاوس بحضور الأهالي، ووجود الراقصتين نجوى فؤاد وفيفي عبده.

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